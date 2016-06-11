Вашингтон, 11 июня, 2016, 03:54 — ИА Регнум. Экс-губернатор Массачусетса, выдвигавший свою кандидатуру на президентских выборах в 2012 году, Митт Ромни не намерен включатся в президентскую гонку в качестве независимого кандидата в 2016 году, сообщает Reuters.

kulturekritic.com Митт Ромни — экс-губернатор Массачусетса

Бывший соперник Барака Обамы отметил в интервью CNN, что практически у него нет шансов выиграть борьбу как независимому кандидату. Путь в Белый дом лежит через выдвижение от Демократической или Республиканской партии, сказал Ромни.

Комментируя действия своего однопартийца Дональда Трампа, Ромни заявил, что не будет его официально поддерживать из-за расистских высказываний. Он назвал его «расистские, фанатичные и женоненавистнические» высказывания крайне опасными и недопустимыми.

Напомним, в 2012 году Митт Ромни проиграл действующему президенту США, набрав 47,2% голосов.