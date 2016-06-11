Лос-Анджелес, США, 11 июня, 2016, 03:21 — ИА Регнум. Голливудский актер Майкл Джейс, известный ролью в телесериале «Щит» приговорен за убийство жены к 40 годам тюрьмы, сообщает Associated Press.

rustoria.ru Заключённый в американской тюрьме

На убийство супруги Эйприл 53-летнего актера подтолкнуло ее желание развестись и ее предположительные измены. Джейс признался, что украл пистолет у отца жены для того, чтобы совершить самоубийство, на что у него не хватило духа.

Инцидент произошел в доме актера 19 мая 2014 года. 53-летний Джейс рассказал, что выстрелил в свою жену трижды из пистолета. Один выстрел попал в спину, два — в ноги.

Джейс признался, что планировал убийство жены, а стрелял ей по ногам он для того, чтобы 40-летняя женщина «почувствовала боль». В полицию артист пришел сам.

Майкл Джейс снимался в более чем 50 фильмах и телесериалах. Он известен ролями в фильмах «Форрест Гамп», «Ночи в стиле буги», сериалах «Щит», «Менталист», «C.S.I. Место преступления», «Скорая помощь», «Саутленд» (Southland, 2009−13),"Менталист» (Mentalist, 2011).