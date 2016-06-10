Москва, 11 июня, 2016, 02:59 — ИА Регнум. В Москве 11 июня около 200 человек забросали посольство Украины яйцами и фаерами в знак протеста против действий радикалов в Одессе, сорвавших празднование Дня России в Генконсульстве РФ.

ntv.ru Оцепление

Акция у здания посольства Украины в Леонтьевском переулке продолжалась около 20 минут. Задержанных среди участников акции нет.

Пришедшие к диппредставительству выкрикивали антиукраинские лозунги и бросали в здание яйца и фаеры, сообщает ТАСС.

Ранее в Одессе боевики «Правого сектора» и корпуса «Азов» (обе организации запрещены в России) не пускали людей в здание Генконсульства РФ, которые пришли на прием в честь Дня России.

МИД РФ, комментируя «безобразный» инцидент, обвинило власти Украины в том, что они не могут обеспечить соблюдение норм международного права в части работы иностранных диппредставительств.