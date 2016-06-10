Москва, 11 июня, 2016, 02:50 — ИА Регнум. В Москве из общежития Московского государственного института международных отношений (МГИМО) эвакуировано около 500 студентов — в одной из комнат загорелся матрас, сообщают «Вести».

alumni.mgimo.ru Общежитие МГИМО

Инцидент произошел в общежитии МГИМО, расположенном в доме 26 на Новочеремушкинской улице. Возгорание началось в 00:50 мск, его удалось ликвидировать до приезда пожарных.

Уточняется, что в результате ЧП пострадавших нет.