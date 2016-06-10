Буэнос-Айрес, 11 июня, 2016, 02:24 — ИА Регнум. В Аргентине управление по радио‑ и телевещанию приняло решение о приостановлении вещания российского телеканала Russia Today на испанском языке в рамках бесплатной государственной сети, сообщает RT.

kremlin.ru Владимир Путин и Кристина Киршнер

Уточняется, что в рамках платного кабельного вещания RT продолжит трансляцию. Документ вступит в силу через 60 дней.

Круглосуточное вещание телеканала RT на испанском языке началось в Аргентине в 2014 году, канал был включен в государственную телесеть страны. Старт вещанию в ходе телемоста дали президент РФ Владимир Путин и аргентинский лидер Кристина Киршнер.