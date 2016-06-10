В центре Москвы иномарка сбила ребенка на велосипеде
Москва, 11 июня, 2016, 02:07 — ИА Регнум. В центре Москвы автомобиль Subaru сбил девятилетнего мальчика на велосипеде, ребенок погиб, сообщает Life.
.tvc.ru
ДТП
Трагедия произошла около 16:00 на улице Плющиха, где ребенок пытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
По словам очевидца, вызвавшего «скорую помощь», он услышал хлопок и увидел лежащего на асфальте ребёнка.
Водитель автомобиля остался на месте аварии. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.