Саратовская область, 11 июня, 2016, 01:55 — ИА Регнум. В Саратовской области перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Саратова в Москву. Пострадали 10 человек, сообщает портал «Саратовинформ».

susanin.udm.ru Автобус в кювете

ДТП произошло в районе города Калининск около 23:00. По предварительным данным, в автобусе, опрокинувшемся в кювет, находились 42 человека.

Автобус, принадлежащий фирме «Властелин» не доехал до автовокзала Калининска, в кювет он слетел в начале поселка Южная линия. Водитель автобуса сообщил, что машину неожиданно повело вправо и на скорости автобус перевернулся на бок.

Причиной ДТП могла стать неисправность в одном из колес пассажирского автобуса King Long. За медицинской помощью обратились 10 человек, серьезных травм нет.

На месте ДТП работают сотрудники всех оперативных служб региона.