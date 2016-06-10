Москва, 11 июня, 2016, 01:36 — ИА Регнум. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) обсудит «чрезвычайную ситуацию» с отказом некоторых поместных церквей от участия во Всеправославном соборе на экстренном заседании 13 июня, сообщается на сайте РПЦ. Напомним, 4 июня от участия в этом историческом соборе отказалась Болгарская православная церковь, ранее растаивавшая на его переносе. Сербская православная церковь 9 июня предложила отложить проведение Всеправославного собора из-за конфликта между некоторыми церквями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Богослужение в Храме Христа Спасителя

10 июня Грузинская православная церковь (ГПЦ) на заседании синода приняла решение отказаться от участия во Всеправославном соборе. Официальная причина отказа не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, Константинопольский патриархат запланировал провести Всеправославный собор с 16 по 27 июня на острове Крит (Греция). Подобный мероприятий в православном мире не было более тысячи лет. Всеправославный собор готовился полвека.