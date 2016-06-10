Париж, 11 июня, 2016, 01:23 — ИА Регнум. Лучшим игроком стартового матча чемпионата Европы во Франции стал полузащитник сборной Франции Димитри Пайет.

eurosport.ru Димитри Пайет — полузащитник сборной Франции .

Именно ему удалось забить победный для сборной Франции гол в конце матча со сборной Румынии, завершившегося со счетом 2:1.

Первый тайм румынские футболисты отыграли на ничью. На 58-й минуте отличился бомбардир лондонского «Арсенала» Оливье Жиру.

После победы сборная Франции возглавила турнирную таблицу группы А, набрав три очка. Соперники французов и румын по группе — сборные Швейцарии и Албании — встретятся на поле 11 июня.