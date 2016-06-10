Даллас, США, 11 июня, 2016, 01:17 — ИА Регнум. Сотрудники полиции открыли огонь по мужчине, напавшему на женщину в аэропорту Далласа (штат Техас, США), сообщает телеканал CNN.

dfwairport.com Аэропорт Далласа

Очевидцы сняли на видео, как полицейские выстрелили в мужчину более 10 раз. Уточняется, что в руках у неизвестного был камень, вел он себя агрессивно.

По предварительным данным, чернокожий мужчина сначала напал на женщину, а затем бросился на полицейского, который сделал ему замечание.

Мужчина ранен, его доставили в больницу. В аэропорту закрыта часть помещений.