В аэропорту Далласа полицейские ранили чернокожего мужчину
Даллас, США, 11 июня, 2016, 01:17 — ИА Регнум. Сотрудники полиции открыли огонь по мужчине, напавшему на женщину в аэропорту Далласа (штат Техас, США), сообщает телеканал CNN.
dfwairport.com
Аэропорт Далласа
Очевидцы сняли на видео, как полицейские выстрелили в мужчину более 10 раз. Уточняется, что в руках у неизвестного был камень, вел он себя агрессивно.
По предварительным данным, чернокожий мужчина сначала напал на женщину, а затем бросился на полицейского, который сделал ему замечание.
Мужчина ранен, его доставили в больницу. В аэропорту закрыта часть помещений.