Париж, 11 июня, 2016, 01:13 — ИА Регнум. Ожидания от матча были неопределёнными. Французы не участвовали в отборочных играх, а румыны играли в довольно слабой группе и заняли в ней второе место. При этом класс сборной Франции никем не оспаривается, а сборная Румынии под руководством Ангела Йордэнеску обязательно должна была показать хорошую командную игру. Для сборной Румынии так и получилось, но в добавление к отлаженным командным действиям они показали, что как минимум не уступают французам в единоборствах.

sunhome.ru Гол

Игра началась неожиданно. Сборная Румынии создала опаснейший момент на первых минутах, но мяч с метра полетел не в ворота, а в руку вратаря. Минут пятнадцать румыны продолжали вести игру, пока французы не смогли хоть немного наладить контроль мяча. В первом тайме они создали два момента, и оба головой завершал Оливье Жиру. Первый раз мяч прошёл рядом со штангой, а второй раз пролетел над перекладиной. Сборная Румынии столь явных моментов, как в начале матча, не имела, но в целом смотрелась не хуже соперников.

Во втором тайме игра началась с ещё более уверенных действий румынской сборной, а французы казались слегка растерянными. Однако к середине у них в игре начало что-то складываться, то есть они начали в атаке немного опережать своих соперников. На 58-й минуте Димитри Пайе почти наудачу подал в штрафную, а Оливье Жиру неожиданно опередил вратаря сборной Румынии Чиприана Тэтэрушану и головой направил мяч в ворота. Гол не выглядел логичным, да и в действиях Жиру можно было бы увидеть нарушение правил. Но румыны не расклеились, а наоборот прибавили в игре, и как следствие, на 65-й минуте получили право на одиннадцатиметровый штрафной удар. Богдан Станку пенальти реализовал сверхуверенно. Только после этого стало видно, что сборная Франции может переигрывать сборную Румынии. Однако игровое преимущество само по себе голов не даёт. Здесь нужно проявить мастерство. И на 89-й минуте Димитри Пайе проявил своё мастерство, забив мяч с угла штрафной в дальний верхний угол. Франция победила 2:1. Можно сказать, что в командном классе Румыния не уступила, но индивидуальное исполнительское мастерство у французов оказалось выше.

[[[flag-fr]]] Сборная Франции — [[[flag-ro]]] Сборная Румынии 2:1 (0:0)

Румынии не стоит расстраиваться. Все шансы выступить удачно у них сохраняются. Завтра Швейцария сыграет с Албанией, и потом им придётся серьёзно подумать о том, что они могут противопоставить сборной Румынии.

Завтра, 11 июня, в Группе A состоится матч Албания — Швейцария.

Кроме того будут сыграны матчи в Группе B, Уэльс — Словакия и Англия — Россия.