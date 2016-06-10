Бухарест, 11 июня, 2016, 00:43 — ИА Регнум. В Румынии комментируют решение Москвы о назначении нового посла в Бухаресте: вместо прежнего главы дипмиссии Олега Мальгинова был назначен бывший посол РФ в Молдавии Валерий Кузьмин. «Сосредоточившись на прошедших местных выборах, мы совсем проглядели новость, которая тянет на Breaking News: Москва заменила Олега Мальгинова на посту посла в Бухаресте на Валерия Кузьмина», — пишет издание Evenimentul Zilei.

mirvkartinkah.ru Температура отношнентий

«Прочитав это утверждение многие читатели недоуменно спросят: что же сенсационного в замене одного русского другим? Что знают румыны о русских послах? Разве что-то, что они пьют водку и едят блины», — продолжает издание.

Автор публикации отмечает, что в 2012 году он был первым румынским журналистом, взявшим телевизионное интервью у Мальгинова, и у него сложилось мнение, что назначение дипломата в Бухарест было не случайным.

Журналист вспоминает, что Мальгинов тогда «откровенно признался, отвечая на вопрос о целях своего мандата в Бухаресте, что Дмитрий Медведев, российский президент на тот момент (февраль 2012 года), сказал ему: «Нам нужно сменить погоду, потому что отношения требуют потепления».

«Заявление о смене погоды было не просто дипломатической вежливостью, — цитирует журналист собственную публикацию четырехлетней давности. — Румыно-российские отношения за последние годы охладели, и к 2011 году, после решения разместить в Румынии американский противоракетный щит, стали совершенно холодными. Во время беседы посол сумел убедить меня в том, что Российская Федерация нуждается в потеплении отношений».

«Беседуя с послом, мне стало понятно, что даже его назначение (дипломата с длительным опытом работы в Женеве в институтах по правам человека) было отражением этого желания стремительного улучшения отношений между Москвой и Бухарестом. Перед румынами должен был предстать российский дипломат другой фактуры, нежели советский дипломат брежневского типа, не слишком отличающийся от русского солдата 1944 года», — писал он также.

«Как видно из моего текста за 2012 год, Олег Мальгинов был не случайно выбран, чтобы представлять Россию в Бухаресте. Каждой чертой своей личности он в качестве посла соответствовал усилиям Москвы «изменить погоду» в отношениях с Румынией. Ожидался переход от зимы к весне», — пишет теперь автор.

По его словам, вместо посла-миротворца в Бухарест прибыл посол-«меченосец». «Олег Мальгинов завершил свой пятилетний мандат в Бухаресте. Его вновь могли назначить послом в Румынии. Может быть, этого не было сделано, потому что Москве он нужен был в другом месте. Или, может быть, потому что Москве нужен посол в Бухаресте другого рода. Новый посол Валерий Кузьмин известен своими жесткими позициями в отношении тех, кто считается врагами России, и его назначение никак нельзя назвать случайным. Место посла, несущего оливковую ветвь, занял посол Меченосец. Для Москвы попытка сменить зиму на весну в отношениях с Бухарестом оказалась неудачной. Так что Москва направила нового посла с миссией сменить зиму на еще одну зиму. Другими словами, сменить румынскую зиму на сибирскую», — подводит итог автор.

По мнению ИА REGNUM, странно было бы ожидать иного в Румынии, ведущей против России ожесточённую информационную войну и угрожающей ей размещением у себя ПРО США, направленной против России.