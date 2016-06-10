Марсель, Франция, 11 июня, 2016, 00:31 — ИА Регнум. В Марселе сотрудники МВД РФ помогли французской полиции предотвратить столкновения между российскими и английскими футбольными болельщиками, сообщает «Р-Спорт».

Футбольный фанат

В ночь на 10 июня в районе Старого порта возле одного из баров начались столкновения между английскими и российскими фанатами. На подмогу французским полицейским пришли сотрудники МВД РФ — они увели с места происшествия граждан России.

Дальнейшее развитие конфликта было предотвращено. По словам сотрудника МВД России, ситуацию быстро удалось уладить.

Британских же фанатов, которые продолжили бить бутылки и стулья, усмиряли сотрудники французской полиции. Для восстановления порядка они применили слезоточивый газ.

Напомним, матч между сборными Англии и России состоится 11 июня на стадионе «Велодром» в Марселе. Как ожидается, в этот день во французский город прибудут более 150 тыс. граждан Великобритании.