Кишинёв, 11 июня, 2016, 00:19 — ИА Регнум. В ближайшее время экс-президент Румынии Траян Бэсеску и его супруга Мария Бэсеску, который молдавский президент Николай Тимофти предоставил гражданство Молдавии, принесут присягу в посольстве Молдавии в Бухаресте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 июня в пресс-службе молдавской президентуры.

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Сам Бэсеску выразил удовлетворение принятым Тимофти решением. При этом он отверг возможность заняться политикой в Молдавии. «Нет таких планов», — приводит слова экс-президента румынское государственное ИА Agerpres.

Решение Тимофти предоставить гражданство Бэсеску комментируют и в Кишиневе. Лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что после осенних президентских выборов молдавское гражданство Бэсеску будет аннулировано, намекая, очевидно, на свою победу на этих выборах.

«Траян Бэсеску войдет в современную историю Республики Молдова как человек, обладающий молдавским гражданством самое короткое время. Осенью указ будет аннулирован. Я твердо уверен, что после президентских выборов этот указ будет отменен», — заявил Додон.

«Он думает, что удастся спрятаться в Молдове от уголовных дел, которые возбуждены против него на том берегу Прута? Он ошибается», — добавил лидер молдавских социалистов.

Председатель другой оппозиционной силы — «Нашей партии» Ренато Усатый обратил внимание на поспешность предоставления Бэсеску: бывший румынский лидер обратился с запросом в марте, и уже в июне получил гражданство, хотя на рассмотрение подобных запросов выделен годичный срок.

Усатый также отметил, что законодательство Молдавии предусматривает предоставление гражданства иностранцу «в исключительных случаях». «Думаю, совсем скоро мы поймём, в чём исключительность случая Бэсеску», — подвел итог Ренато Усатый.

ИА REGNUM отмечает, что ранее Траян Бэсеску, являющийся ярым сторонником присоединения Молдавии к Румынии, неоднократно заявлял о желании стать молдавским гражданином после окончания в 2014 году его президентского мандата.

Впервые о намерении получить гражданство Молдавии Бэсеску заявил в июле 2013 года в ходе визита в Кишиневе. По словам румынского лидера, его мечта заключается в том, «чтобы все румыны жили в одной стране, чтобы у них было единое гражданство». «Если у нас пока не может быть румынского гражданства на обоих берегах Прута, то я бы тогда хотел иметь эти два гражданства», — сказал Бэсеску.

В свою очередь мэр Кишинева Дорин Киртоакэ тогда не исключил, что Бэсеску по окончании второго президентского мандата может продолжить политическую карьеру в Молдавии, где он «сможет занять любую должность».

Позже однако сам Бэсеску заявил, что не собирается ни переезжать в Молдавию, ни заниматься там политикой. Свое желание получить молдавский паспорт он назвал «жестом солидарности» с молдаванами, массово получающими румынское гражданство.