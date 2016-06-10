Париж, 11 июня, 2016, 00:00 — ИА Регнум. На матче открытия чемпионата Европы по футболу чуть не состоялась сенсация. Фаворит и хозяйка турнира Франция с трудом обыграла «середничка» Румынию.

skysports.com Оливье Жиру

Первый тайм румыны отыграли на ничью, совершив на первых минутах даже две голевые атаки на ворота Уго Льориса. Во втором тайме французы прибавили. На 58 минуте отличился бомбардир лондонского «Арсенала» Оливье Жиру.

Однако «Стад де Франс» ликовал лишь 8 минут. Вскоре на 65 минуте забил нападающий турецкого «Генчлербирлиги» Богдан Станку.

После пропущенного гола Франция начала играть агрессивнее. Но лишь на 89-й минуте ей удалось вырвать победу филигранным голом Димитри Пайе из английского «Вест Хэм».