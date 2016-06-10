Вашингтон, 10 июня, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Президент США Барак Хусейн Обама продлил ещё на один год действие американских санкций в отношении некоторых представителей властей Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Белого дома США сегодня, 10 июня.

Цитата из к/ф «Двенадцать лет рабства». реж Стив МакКуин. 2013. США, Великобритания Диалог

В указе сказано, что действия и политика определенных членов правительства Белоруссии продолжают представлять «необычайную и чрезвычайную» угрозу для национальной безопасности и внешней политики США.

В связи с этим президент США принял решение продлить режим чрезвычайного положения в отношении Белоруссии, который был введен 16 июня 2006 года, ещё на один год.