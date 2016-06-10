Уфа, 10 июня, 2016, 23:27 — ИА Регнум.



Михаил Еленин Состояние уфимских парков: парк имени Николая Гастелло. Здесь дезинсекцию не проводят

Посох в обмен на кубок

6 июня ряд СМИ продолжил комментировать первосвятительский визит главы РПЦ в Башкирию. В последний день своего пребывания в Уфе святейший патриарх Кирилл провел встречу с председателем ЦДУМ России Талгатом Таджуддином. Таджуддин вручил патриарху памятный подарок — изготовленный к его приезду мастерами Златоуста по специальному заказу руководства ЦДУМ России коллекционный золотой посох. В ответ глава РПЦ вручил Таджуддину золотой кубок. «МедиаКорСеть» отметила, что gатриарх Московский и всея Руси во время своего визита в Башкирию вручил орден преподобного Сергия Радонежского I степени бывшему президенту Башкирии Муртазе Рахимову, посчитав вручение награды «ритуальном событием и демонстрацией политической мощи»

Услуги ЖКХ растут

ИА «Стерлеград» в этот день напомнило, что 1 июля 2016 года в Башкирии подорожают жилищно-коммунальные услуги в среднем на 5,8%. В целом, повышение тарифов на «коммуналку» не превысит установленные законом предельные индексы. Однако в некоторых районах Башкирии жилищно-коммунальные услуги вырастут на 8,3%. По предварительным данным, газ с 1 июля 2016 года вырастет в цене не более чем на 2%, электричество — не более 9,2%. Водоснабжение подорожает до 21 рубля, а водоотведение до 19,4 рублей за один кубометр.

Как сдают ЕГЭ в Башкирии

ИА «Башинформ» 6 июня отметило, что в Министерстве образования республики озвучили предварительные итоги сдачи профильного Единого госэкзамена по математике. Ход тестирования в республике контролировали общественные наблюдатели, в том числе федеральные, представители Рособрнадзора. По итогам сдачи ЕГЭ в разных районах республики зафиксировано два нарушения — студент средне-специального учебного заведения и одиннадцатиклассница использовали шпаргалки. Еще шесть человек не смогли завершить тестирование по причине плохого самочувствия. Также рядом СМИ в были названы первые «стобальники» — максимальный результат был дважды достигнут на ЕГЭ по географии и один раз — по литературе

Кабмин Башкирии затянул пояса

«Комсомольская правда в Уфе» 7 июня выясняла, кто самый богатый в кабмине Башкирии. На сайте правительства республики опубликовали сведения о доходах членов кабинета министров Башкирии за 2015 год. Целый миллион за год потерял премьер Рустэм Марданов. Если за 2014 год он задекларировал 5,6 млн рублей, то за 2015 — всего 4,5 млн. В собственности премьера, как и год назад, находятся квартира в 67 кв. метра, гараж и очень скромный автомобиль «Пежо 4007». О самом скромном доходе отчитался министр Руслан Мирсаяпов, который отвечал за проведение саммитов ШОС и БРИКС в Уфе. В 2015 году он заработал 2,7 млн рублей. В собственности у Мирсаяпова только доля в квартире размером в 115 «квадратов». Ни машины, ни земельного участка у него нет.

Очень средняя зарплата аграриев

Ряд СМИ в этот день поднял аграрную тему. На развитие сельского хозяйства Башкирии по госпрограмме в 2015 году было выделено 9 млрд рублей. Регион полностью обеспечивает себя молоком, картофелем, яйцами, говядиной и свининой. Из 702 крупных и средних сельхозорганизаций 93% хозяйств завершили год с прибылью. При этом сотрудники Россельхознадзора с помощью аэрокосмических снимков и визуального осмотра выявили зарастание сорной растительностью территории в Иглинском районе общей площадью 236,7 га. По документам земельные участки должны использовать для сельскохозяйственных целей.

4 новые школы и частный детсад

Ряд СМИ 7 июня сообщил, что впервые в истории Уфы одновременно строятся сразу четыре школы. Одна из них появится в Инорсе, недалеко от школы № 51, которая несколько лет назад была ликвидирована по причине ветхого состояния. Это будет современный общеобразовательный центр, в состав которого войдут средняя школа на 1 тыс. 650 мест, детский сад на 340 мест и физкультурно-оздоровительный блок. Ведется строительство школ в поселке Нагаево и в микрорайоне «Колгуевский» — на 825 и 550 ученических мест соответственно. В микрорайоне «Дема-8» строится школа на 850 мест с бассейном, двумя спортзалами и актовым залом на 500 мест, волейбольными и баскетбольными площадками во дворе. Также впервые в истории Уфы появится детский сад, построенный за счет средств частного инвестора. Детское образовательное учреждение на 230 мест возводится в Сипайлово.

Бесплатна ли медицина?

8 июня «Business FM Уфа» отметил, что по данным республиканского УФАС, отсутствие должной конкуренции на рынке медицинских услуг сказывается на качестве обслуживания. Как отмечают в управлении, в условиях ограничения федерального бюджета источником необходимых денежных ресурсов могут стать инвестиции частного сектора. По мнению президента Национальной медицинской палаты Дамиры Сабирзяновой, медицина не должна делиться на государственную и негосударственную. В 2015 году жители Башкирии потратили на платные услуги в государственных больницах и поликлиниках почти 3 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2014.

Салаватский химзавод передается в «Роскосмос»

65% акций АО «Салаватский химический завод» (СХЗ), производящего спецтопливо, передается в гсокорпорацию «Роскосмос» в качестве имущественного взноса Российской Федерации, пишет 8 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на указ президента РФ. В начале года СХЗ был включен в федеральный перечень стратегических предприятий. Завод образован в конце 2012 года «Газпром нефтехим Салаватом» (ГНС) в качестве площадки для государственно-частного партнерства в области производства специального топлива. СХЗ является единственным в РФ производителем диметиламина — производной гептила, используемого в выпуске ракетного топлива по заказу Минобороны и Роскосмоса. Также производит нитрит натрия и сульфат натрия. Уставный капитал — 5,58 млрд руб., чистые активы на конец марта оценивались в 5,98 млрд руб. По состоянию на конец июня 2015 года 60,6% акций предприятия принадлежало Росимуществу, 39,3% — «Газпром нефтехим Салавату».

Льгота за капремонт — странный предмет: она вроде есть, но ее как бы нет

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» в этот день сообщило, что собственников квартир старше 70 лет сначала обрадовали введением новой льготы на капремонт, а потом разочаровали. На бумаге льгота есть, но в реальности её как бы и нет. Минтруда и соцзащиты населения РБ дало распоряжение предоставлять компенсацию за уплату взносов на капремонт только в случае отказа от ежемесячного денежного содержания (ЕДК). Скидка на капремонт в 5−6-этажном здании составляет 171 руб. 60 коп., свыше 6 этажей — 191 руб. 40 коп. А ЕДК — 967 руб. 25 коп. Выбор очевиден. В Башкирии 192 тыс. человек старше 70 лет. Из них 141 тыс. получает компенсации за ЖКУ. Право на компенсацию за капремонт имеет 51 тыс.

Уровень инфляции в Башкирии с начала года достиг 2,6%

Ряд СМИ 8 июня сообщил, что уровень инфляции в Башкирии с начала года достиг 2,6%. В мае инфляция составила 0,4%. Если же брать в расчет показатели 2015 и 2016 годов, то к этой дате инфляция достигла 6,1%, что в целом ниже, чем в среднем по России, где уровень отмечен на 7,3%. Такие данные предоставляет башкирское отделение Росстата. Активнее всего цены растут на картофель, морковь, лук, свеклу. Зато подешевели в мае огурцы, помидоры, куриные яйца и молоко. В непродовольственном секторе удорожание коснулось парфюмерии, косметики и некоторых видов бытовой техники. Средний уровень роста цен составил 4%.

Бесправное МСУ

9 июня медиахолдинг «Уфа-пресс» отметил, что органы местного самоуправления (МСУ) в Башкирии не обладают финансовой самостоятельностью, не заинтересованы в развитии бизнеса на местах и не обладают достаточным авторитетом среди местного населения. Очевиден кризис формирования доходной части местных бюджетов, проявляется всё большая зависимость местных бюджетов от региональных. В сложившейся ситуации фактически идёт дискредитация муниципальной власти, и как следствие, государственной. Например, в бюджете Иглинского района доля межбюджетных трансвертов и дополнительных доходов переданных составляет 78%. Около 50% средств уходит на зарплату в бюджетной сфере, более 20% на коммунальную сферу, оставшиеся 15−20% на всё остальное. При этом в бюджете района, как правило, не остаётся доходов на развитие. Также представители районов обеспокоены тем, что имущество старых обанкротившихся хозяйств, которые пустуют и разрушаются, не могут передавать начинающим фермерам. А так называемые «конкурсные управляющие» оценивают и просят бешеные деньги. В конечном счете, демонтируют вполне нормальные здания и продают на стройматериалы.

«Комарилья»

Ряд СМИ с этот день рассказал о борьбе с насекомыми. В Башкирии на сегодняшний день от клещей обработано 3 тыс. 479 гектаров парков, скверов и других зон массового отдыха. Всего этим летом планируется обработать 3 тыс. 920 гектаров. В Уфе завершилась обработка от комаров. Дезинсекцию провели в небольших скверах, в саду Салавата Юлаева, ПКиО «Кашкадан», а также в таких парках, как Калинина, Якутова и Победы. Общий объем дезинсекции составил порядка 320 га. Между тем уфимцы продолжают жаловаться на возросшую активность кровососущих насекомых.

Пьют так же — покупают в магазинах меньше

Ряд СМИ 9 июня отметил, что в Башкирии в 2015 году уровень розничной продажи алкоголя сократился на 8% по сравнению с показателями 2014-го года. Всего на алкоголь жители республики потратили 71,5 млрд рублей. В розничном обороте продажи алкогольной продукции (в том числе пива) составили 9,1%. Специалисты отмечают, что уровень продаж сократился не в связи со снижением заинтересованности у населения к алкоголю, а с появлением на рынке большего объема контрафактной продукции. С 2016 года в России начала действовать Единая госавтоматизированная система. Она позволяет регистрировать производство и оборот алкоголя. Более половины торговых точек в Башкирии подключились к данной системе.

Картошка без фасовки — пустой прилавок

10 июня «Коммерсантъ» сообщил, что Башкирии производители овощей не могут найти рынки сбыта. Дефицит овощей на прилавках республиканских торговых точек, из-за отсутствия поставок из стран, включенных в санкционные списки, составляет 100 тыс. тонн. По данным минсельхоза, по итогам прошлого года Башкирия по производству овощей заняла 11 место по России, в частности по картофелю — пятое место, урожай которого составил 1,13 млн тонн. Тем не менее на оптовом рынке «Евразия» местный картофель занимает только 20% от общего объема, столько же морковь и свекла, огурцы — 50%. Местные томаты, лук и капуста вообще не представлены. Из-за большого объема завозной продукции цена на овощи устанавливается высокая, в связи с чем потребление овощей в регионе за прошлый год снизилось на 37%. Появление на рынках местной продукции смогло бы изменить эту ситуацию, но местные производители не могут выйти на республиканский рынок сбыта из-за отсутствия в регионе овощехранилищ, предприятий по переработке, фасовке овощей и логистики.

Колодец-убийца

Газета «Республика Башкортостан» в этот день рассказала, что в селе Раевский Альшеевского района на улице Ленина трое работников муниципального унитарного предприятия «Агротехснаб» для откачки воды из насосной станции спустились в колодец. Предположительно, там скопился природный газ, из-за которого все трое получили смертельное отравление.

Опасные горки

Ряд СМИ 10 июня сообщил, что в уфимском аквапарке смертельную травму получила 49-летняя жительница города Мелеуз. Посетительница ТРК «Планета» вместе с взрослым сыном спускалась с водной горки на надувных санях и ударилась головой о конструкцию. Была вызвана скорая помощь, проведены все необходимые реанимационные мероприятия, после чего пострадавшая была направлена в больницу. Несмотря на предпринятые усилия врачей, она скончалась в больнице. По словам представителей компании ООО «РосЕвроДевелопмент — Приволжье», которая владеет аквапарком в ТРК «Планета» в Уфе, предположительно, причиной инцидента стало резкое ухудшение самочувствия женщины в процессе спуска с аттракциона, которое повлекло за собой нарушение техники безопасности и ушиб на финише. Точные причины происшествия будут установлены.