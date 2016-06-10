Лондон, 10 июня, 2016, 23:24 — ИА Регнум. За две недели до референдума в Великобритании о сохранении статуса члена Евросоюза сторонники Brexit получили значительное преимущество, передает Die Welt со ссылкой на Idependent.

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Согласно опросу института ORB, за выход Британии из состава ЕС выступают 55% ее граждан. Сторонники сохранения членства набрали 45%. В онлайн-опросе участвовали 2000 респондентов.

В проведенных доселе опросах сторонники и противники Brexit шли вровень. Референдум в Великобритании состоится 23 июня.