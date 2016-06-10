Тбилиси, 10 июня, 2016, 23:14 — ИА Регнум. Грузинская православная церковь (ГПЦ) отказалась принять участие во Всеправославном соборе, который должен пройти на острове Крит (Греция). Соответствующее решение было принято на заседании синода Грузинской православной церкви, которое состоялось сегодня, 10 июня, в Тбилиси.

tourweek.ru Кафедральный собор грузинской православной церкви (ГПЦ) в Тбилиси

Официальная причина отказа ГПЦ от участия во Всеправославном соборе не называется.

Напомним, ранее от участия в этом историческом соборе отказались Болгарская и Сербская православные церкви.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Константинопольский патриархат запланировал провести Всеправославный собор с 16 по 27 июня на острове Крит. Подобный мероприятий в православном мире не было более тысячи лет. Всеправославный собор готовился полвека.