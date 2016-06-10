Калининград, 10 июня, 2016, 23:01 — ИА Регнум. Гран-при в этом году является последним турниром для ведущих сборных перед Олимпийскими играми. По своему значению он близок к товарищеским матчам. По большому счёту все мысли уже об Олимпиаде. В турнире принимают участие 12 сборных, но пять лучших, которые примут участие во втором этапе (плюс хозяева финального турнира тайландки) будут определены после девяти игр. Тем не менее определённый интерес матчи Гран-при представляют. Россиянки в первом матче одержали победу над голландками.

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[[[flag-ru]]] Сборная России — [[[flag-nl]]] Сборная Нидерландов 3:1 (25:22, 20:25, 25:20, 25:16)

В следующем матче россиянки сыграют с бельгийками, а затем с турчанками.