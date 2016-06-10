Люксембург, 10 июня, 2016, 22:37 — ИА Регнум. Совет Европейского Союза на уровне министров внутренних дел в ходе заседания в Люксембурге не смог достичь взаимопонимания о либерализации визового режима с Грузией, Украиной, Турцией и Косов. Об этом сегодня, 10 июня, по итогам заседания сообщил журналистам статс-секретарь в Министерстве безопасности и юстиции председательствующих в ЕС Нидерландов Клаас Дейкоофф.

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Он рассказал, что на Совете ЕС обсуждался вопрос о либерализации визового режима С Грузией, Украиной и Турцией. Никакого решения достигнуто не было, так как многие страны Евросоюза видят определенные проблемы в выполнении этими странами критериев для отмены виз. Небольшой прогресс был достигнут лишь при обсуждении Турции, добавил чиновник.

После совещания еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрис Аврамопулос выразил сожаление, что процесс одобрения предложений Еврокомиссии о безвизовом режиме для этих четырех стран в Европарламенте и Совете ЕС идет медленно. Аврамопулос не оставляет надежды, что в скором времени удастся добиться прогресса в этом вопросе.