Санкт-Петербург, 10 июня, 2016, 22:13 — ИА Регнум. Член Совета Федерации от Законодательного собрания Санкт-Петербурга Людмила Косткина решила оставить кресло сенатора по личным причинам. Об этом она сообщила 10 июня интернет-газете «Фонтанка.ру».

assembly.spb.ru Людмила Косткина

Ранее Косткина была депутатом парламента Петербурга, а в годы губернаторства Валентины Матвиенко занимала пост вице-губернатора, курирующего социальную сферу города.

«По её словам, отказ от места в Совете Федерации связан с личными причинами, кроме того, Косткиной хотелось бы дать дорогу молодым», — сообщает «Фонтанка».

Также стало известно, что Косткина отказалась от борьбы за право быть выдвинутой в Заксобрание Петербурга от «Единой России». Ранее поданное ею заявление на участие в праймериз, которые состоятся 11 июня, отозвано.

Людмила Косткина родилась 10 сентября 1949 года в Иркутской области в семье геологов. В 1971 году окончила Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К.Крупской по специальности клубный работник высшей квалификации, режиссер самодеятельного театрального коллектива. В 90-е годы окончила Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Международную академию предпринимательства, получив образование менеджера.

С 1987 по 1991 год работала заведующим отделом, заместителем председателя Исполкома Московского райсовета народных депутатов, заместителем главы Московского района и главой Петроградского района.

С 2003 по 2011 годы — вице-губернатор, член правительства Санкт-Петербурга. 4 декабря 2011 года избрана депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга пятого созыва по 16-й избирательной территории Кировского района города. Входила во фракцию «Единая Россия», возглавляла постоянную комиссию по социальной политике и здравоохранению.

8 октября 2014 г. избрана членом Совета Федерации — представителем от Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Полномочия Косткиной на посту сенатора истекают в декабре 2016 года.