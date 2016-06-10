Берлин, 10 июня, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Расследование в отношении членов предполагаемой террористической ячейки «Исламского государства» (структура, запрещенная в России) в Германии вывело немецких оперативников на подозрительный чат в «Фейсбуке», передает Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

Переписка датируется январем 2016 года и велась между предполагаемыми руководителями банды, Салехом А. и его предполагаемым подельником, Абд Арахманом аль-K.

«Что нового, брат, только лишь джихад?», — спросил А. подельника. Затем он написал о том, что «нужно иметь терпение» и решить, под каким флагом бороться. «Если мы боремся, мы должны знать, умрем ли мы как мученики или нет», — ответил предположительно Арахман аль-K.

Сомнительный разговор следователи расценивают как дополнительное доказательство того, что Салех А. и трое других лиц планировали теракт в Дюссельдорфе по команде ИГИЛ (запрещена в РФ).