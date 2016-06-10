Мадрид, 10 июня, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Голкипер Сборной Испании Давид Де Хеа, выступающий за английский клуб Manchester United опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что его якобы отчислили из состава испанской сборной перед Евро-2016. Соответствующее заявление он сделал на внеплановой пресс-конференции.

Saul Tevelez Давид Де Хеа

Де Хеа заявил, что был крайне удивлен этой новостью и хотел бы опровергнуть эту «наглую ложь».

«Данное дело оставлю моим адвокатам. Я полон сил и готов выйти на поле, очень жду начала чемпионата», — сказал футболист.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что Де Хеа отчислен из состава испанской сборной в связи с тем, что он обвиняется в преступлениях на сексуальной почве.

Первый матч на Евро-2015 испанская сборная проведет 13 июня против сборной Чехии. Ожидается, что Давид Де Хеа выйдет на поле в стартовом составе.