Ставрополь, 10 июня, 2016, 21:26 — ИА Регнум.



Битое стекло

Спасатели Ставропольского края помогли пострадавшим районам Сочи в ликвидации последствий разгула стихии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Пожарные и спасатели Ставрополья 10 июня помогли очистить от селевых сходов русла рек Лазаревского района города Сочи. С места разгула стихии вывезено 18 грузовых автомобилей мусора общим объемом 90 кубических метров.

Произведена очистка дренажей, а также ливневых стоков в Татьяновке. Спасатели Ставрополья оказали и адресную помощь населению, проживающему в пострадавшем районе. Особое внимание уделено пожилым людям.

Отметим, что 50 спасателей и пожарных Ставрополья работают в пострадавших районах Краснодарского края с 9 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае ликвидируют последствия сильных ливней, накрывших регион в последние дни. В Лазаревском районе удар стихии оказался наиболее ощутимым. В этом районе пришлось эвакуировать людей, расчищать дороги и чинить мост.