Варшава, 10 июня, 2016, 21:21 — ИА Регнум.

Войтек Войтулевич Пикет анти-НАТО в Ольштыне

Польские патриоты провели 9 июня в Ольштыне пикет, выразив протест присутствию иностранных войск НАТО в Польше, а также заявив об обеспокоенности угрозой войны с Россией и Белоруссией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия города Ольштын разрешила провести пикет численностью участников до 10 человек. Гражданские активисты выполнили требование властей, разрешения на митинг и шествие им получить не удалось.

Мероприятие прошло напротив расположения войск США. Представители польских общественных организаций растянули транспаранты «Американские солдаты, вы опоздали на 70 лет», «Не толкайте нас на войну с Белоруссией». Также использовалась антинатовская символика, флаги Польши и общественных организаций, выступивших организаторами протестной акции.

Перед согражданами выступил лидер «Фаланги» Бартош Беккер, член «Обоза Великой Польши» (OWP) Войтек Войтулевич, а также другие гражданские активисты. Они подвергли критике власти Польши, согласившихся на военное присутствие Бундесвера, а также учинивших преследование известного политолога Матеуша Пискорского, которого русофобы в лучших традициях 30-х обвинили в сотрудничестве едва ли не с дюжиной разведок мира.

Польская полиция проявила сдержанность к протестующим. Американские и немецкие солдаты изображали дружелюбность, раздавая детям символику своих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) провели обыски в домах оппозиционеров. Вскоре стало известно о задержании председателя польской партии Zmiana, политолога Матеуша Пискорского, активно критиковавшего внешнеполитический курс официальной Варшавы.

По мнению оппонентов Пискорского, он является шпионом России, Китая, Ирана и других стран, ибо его мнение не укладывается в традиционные шаблоны польской пропаганды. Преследованию подверглись также гражданская жена Пискорского и его товарищи по партии, а также гражданские активисты из других организаций.