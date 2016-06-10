Киев, 10 июня, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Украинская диверсантка Надежда Савченко считает, что Украина нуждается в досрочных парламентских выборах, чтобы «влить свежую кровь» в ее политику, передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Савченко, которая стала национальным героем на Украине после ее помилования президентом России Владимиром Путиным заявила AP, что «украинский народ заслуживает лучшего правительства, чем-то, которое у него есть сейчас».

Она считает, что украинское правительство не оправдало ожидания народа, связанные со свержением бывшего президента Украины Виктора Януковича в феврале 2014 года. Действующий глава государства Петр Порошенко и его союзники по правящей коалиции выступают против досрочных выборов, считая, что они только усугубят нестабильность и экономический кризис на Украине.

Савченко также отметила, что США и их союзники должны оказывать большее давление на Россию, чтобы заставить ее уважать Минские соглашения и устранить опасность возникновения новой мировой войны.