Марсель, Франция, 10 июня, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Английские футбольные фанаты в Марселе устроили новые беспорядки. Об этом сегодня, 10 июня, сообщают местные СМИ.

Футбольный фанат

Сообщается, что после ночных ожесточенных столкновений ультрас с полицией, болельщики засели в пабе «Королева Виктория» и кутили там весь день. К вечеру, изрядно выпив, они начали метать в патрулирующих улицы полицейских бутылки.

Марсельской полиции пришлось применить против ультрас слезоточивый газ. В ходе разгона фанатов завязалась драка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Марсель у ирландского паба в ночь с 9 на 10 июня произошли столкновения английских фанатов с местными жителями. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, которые были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы утихомирить футбольных хулиганов.

Напомним, матч между сборными Англии и России состоится 11 июня на стадионе «Велодром» в Марселе. Как ожидается, в этот день во французский город прибудут более 150 тыс. граждан Великобритании.