Нью-Йорк, США, 10 июня, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро предупреждает, что запрет Израилем въезда палестинцев на его территорию нагнетает насилие вместо того, чтобы сконцентрироваться на мирном процессе. Ограничение на передвижение было наложено после нападения в Тель-Авиве.

Житель Палестины

Французский министр осудил «омерзительный» теракт 8 июня в израильской столице, в результате которого погибли четыре мирных жителя, но раскритиковал ответные действия правительства Израиля.

«Решение израильских властей отменить сегодня минимум десятки тысяч разрешений на въезд может способствовать росту напряженности, которая может привести к риску эскалации», — говорит Эйро небольшой группе журналистов. «Мы должны быть осторожными относительно всего, что может нагнетать напряженность», — добавил он.

Глава МИД Франции находился в этот момент в штаб-квартире Совета Безопасности ООН, где обсуждался вопрос о защите гражданских лиц в миротворческих операциях. 3 июня Франция принимала международную конференцию, направленную на поиск новой стратегии мира в Палестине.