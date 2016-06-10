Симферополь, 10 июня, 2016, 20:32 — ИА Регнум. Мониторинг информационной открытости регионов России в сфере ЖКХ, проведённый Общероссийским народным фронтом (ОНФ) показал, что в Крыму «невысокий уровень прозрачности» в сфере ЖКХ, поскольку в регионе недостаточно размещают в открытом доступе информацию, требования о публикации которой прописаны в действующем законодательстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ОНФ.

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В апреле-мае 2016 общественники проверили 594 региональных и муниципальных сайта в каждом из 85 регионов страны. ОНФ проверяло семь официальных сайтов: субъекта РФ; регионального оператора капитального ремонта; государственной жилищной инспекции региона; регионального органа исполнительной власти в сфере ЖКХ; трех самых крупных муниципалитетов по количеству населения. Критериями для оценки сайтов были 23 пункта требований действующего законодательства о необходимости размещения сведений, публикуемых на официальных сайтах субъектов РФ и муниципальных образований, сайтах региональных операторов капремонта, сайтах органов государственного жилищного надзора. Также анализ проводился по 15 не регламентированным законодательством критериям, которые, по мнению экспертов ОНФ, повышают информационную открытость.

«Данный рейтинг свидетельствует в целом о невысоком уровне прозрачности в сфере ЖКХ в регионах», — констатировал руководитель Центра правового мониторинга Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Олег Гринь.

По его данным Крым и Севастополь получили отрицательные баллы, поскольку в наименьшей степени размещают информацию, требования которой прописаны действующим законодательством о необходимости размещения сведений.

Так, по данным ОНФ в Севастополе, где процесс приведения интернет-ресурсов в соответствие со стандартом информационной открытости пока находится «в стадии адаптации», нет информации о работе фонда капремонта, а на официальном сайте государственного жилищного надзора нет сводного федерального реестра лицензий управляющих компаний и реестра дисквалифицированных управляющих компаний.

Эксперты отметили, что на проверенных сайтах в регионах России в основном отсутствует информация о ходе реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, данная информация не представлена в более чем в 60 регионах.

«На сайтах муниципальных образований зачастую нет сведений о проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций, которая должна быть опубликована по закону», — отметили в ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2016 года в Крыму вырастут тарифы на электроэнергию, водоснабжение и газ.

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