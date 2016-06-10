Кишинёв, 10 июня, 2016, 20:19 — ИА Регнум. Президент Молдавии Николай Тимофти принял 10 июня прибывшего с визитом в Кишинев премьер-министра Чехии Богуслава Соботку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавской президентуры, поначалу на встрече обсуждались усилия молдавских властей по «реализации европейской повестки дня».

Marc Majcher Смирительная рубашка

«У трех стран «Восточного партнерства» (Молдовы, Грузии и Украины) особые отношения с Европейским союзом. Молдавские власти должны продолжать реформы и обеспечить функциональные законодательные рамки для внедрения Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом», — говорил Соботка.

Затем стороны затронули вопрос молдавско-приднестровского урегулирования. И тут у президента Молдавии случилась настоящая антироссийская истерика. Он обвинил Москву в «продвижении сепаратизма» в Приднестровье, «на севере и юге Молдавии», а также на Украине. Тимофти также обвинил Россию в «пропаганде» и поддержал санкции ЕС и США против Москвы, назвав их «адекватными ситуации».

«Приднестровье было первым экспериментом Кремля (до кризиса на Украине) по укреплению силы своего геополитического влияния на границах с государствами-членами Европейского союза и НАТО. И в рамках недавних переговоров в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина — страны-гаранты, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели — прим. ИА REGNUM) Российская Федерация продолжает оказывать поддержку властям в Тирасполе в продвижении сепаратизма. Более того, предпринимаются попытки внедрять сепаратистскую политику на севере и юге страны», — заявил Тимофти.

«Заинтересованность России в сохранении своего влияния в этой зоне», по его словам, является серьезным препятствием на «пути сближения Молдовы с ЕС». В особенности он отметил «воздействие потока пропагандистской информации, идущей от российских телеканалов, которых много в отечественном медиапространстве».

ИА REGNUM отмечает, что как появление ПМР и Гагаузской Республики в начале 90-х, так и нынешние центробежные тенденции на севере и юге Молдавии являются следствием националистической и дискриминационной по отношению к русскоязычному населению политики властей Кишинева. В начале 90-х апофеозом такой политики стал организованный молдавскими властями «южный поход» националистов на Гагаузию в 1990 году и вооруженная агрессия против Приднестровья в 1992 году.

Наиболее же успешным «экспериментом Кремля», судя по всему, следует считать самого Тимофти, который в бытность советским судьей отправлял на принудительное психиатрическое лечение граждан, обвиненных по политическим статьям, а сегодня своими русофобией и румыноунионизмом лишь подогревает «сепаратистские» настроения. И продолжает винить в этом Россию. Круг замыкается.