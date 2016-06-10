Киев, 10 июня, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Известный журналист Евгений Киселев, который когда-то работал на НТВ, сообщил о том, что против него возбуждено уголовное дело в России. Об этом он написал сегодня, 10 июня, в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

pl.com.ua Евгений Киселёв

Он сообщил, что против него в России возбуждено уголовное дело по статье 205.2 — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

Сам Киселев утверждает, что ничего такого не говорил, а лишь высказывался на украинском телевидении в поддержку Надежды Савченко, когда она находилась в российской тюрьме.

По словам Киселева в московскую квартиру его 88-летней тещи, где он зарегистрирован, но не проживает, пришли с обысками.

Сам Киселёв с 2008 года живет и работает на Украине. Последний раз в России он был три года назад.