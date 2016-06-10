Екатеринбург, 10 июня, 2016, 19:54 — ИА Регнум. На пассажирском самолете, совершившем экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту «Кольцово», пьяный пассажир избил бортпроводдника. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

Франсиско де Гойя. Пьяный каменщик (фрагмент). 1786

Сообщается, что на борту самолета, выполнявшего рейс из Южно-Сахалинска в Москву. произошел конфликт. Один из пассажиров, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил бортпроводника. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Екатеринбурге.

Пассажир, напавший на бортпроводника, снят с самолета и находится в дежурной части. Следователи собираются допросить его, как только он протрезвеет. Подозреваемый 1958 года рождения будет привлечен к административной ответственности, кроме того, в его действиях усматриваются признаки преступления — умышленного причинения вреда здоровью.

В отношении задержанного — жителя Сахалинской области будет составлен протокол за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.