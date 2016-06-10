Минск, 10 июня, 2016, 19:29 — ИА Регнум.

tvoygorodpskov.ru Взятка

Следственный комитет Белоруссии расследует уголовное дело в отношении бывшего директора СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» и «иных лиц», взятых под стражу. Об этом 10 июня проинформировала пресс-служба СК Белоруссии.

«По данным следствия, должностному лицу была передана взятка представителем коммерческой структуры в сумме 759,2 тыс. долларов США за заключение и своевременную оплату контракта между зарубежной компанией и СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» о поставке товара», — сказано в официальном сообщении.

Неизвестно когда снятому с должности руководителю завода предъявлено обвинение по ч.3 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса, представителю коммерческой структуры — по ч. 2 ст. 431 (дача взятки).

«Кроме того, следствие располагает данными о возможной причастности представителя коммерческой структуры к совершению еще одного преступления коррупционной направленности. Однако в рамках данного уголовного дела обвинение ему не предъявлялось — мужчина находится в статусе подозреваемого», — сообщили в Следкоме.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Верховный суд Белоруссии рассмотрел очередное «коррупционное дело», главной обвиняемой по которому проходила член Совета Республики Нацсобрания Белоруссии и бывший директор Витебской птицефабрики Анна Шарейко. По итогу почти все арестованные в 2014 году вышли на свободу в связи с амнистией, остальные выйдут до конца года.