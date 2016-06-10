Сирт, Ливия, 10 июня, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Проправительственные силы Ливии, пытающиеся вытеснить «Исламское государство» (структура, запрещенная в России) из Сирта, нашли в городе тела боевиков в наручниках и с простреленными головами, передает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

По данным ливийских СМИ, по крайней мере шесть тел обнаружены в казарме «аль-Саади» после того, как объект был захвачен войсками, лояльными ливийскому правительству. Есть предположения, что убитые — «боевики, которые пытались дезертировать».

Ливийский журналист Ахмед Хадия рассказал AP, что освобождение родного города Муаммара Каддафи приближается к «завершающей стадии», а боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) заперлись в здании конференц-центра для окончательного боя.