Тбилиси, 10 июня, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Грузинские военнослужащие не смогли принять участие в запланированных на 6 июня в Польше международных учениях НАТО «ANAKONDA-16» из-за выявленных у военнослужащих батальона двух случаев заболевания ветряной оспой. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны Грузии.

U.S. Army Europe Images Грузинские солдаты на учениях НАТО

«В запланированных на 6 июня в Польше международных учениях НАТО «ANAKONDA-16» вместе с военнослужащими государств-членов НАТО должна была принять участие в III рота легкой пехоты 12-го легкого пехотного батальона IV механизированной бригады Вооруженных сил Грузии. Но за несколько дней до отъезда в роте были выявлены два случая заболевания ветряной оспой. Указанным вирусом солдаты заразились от малолетних членов своих семей», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Комментируя этот факт, начальник Генштаба ВС Грузии генерал-майор Вахтанг Капанадзе отметил, что в оборонном ведомстве давно готовились к участию в этих учениях, подразделение было полностью готово к ним, поэтому случившееся оказалось неприятным фактом.

«К сожалению, это (факт заболевания ветрянкой) произошло за два-три дня до отъезда. Мы созвали консилиум, в который были вовлечены и медики. Наше подразделение должно было принять участие под командованием американского батальона. Мы решили не создавать угрозу нашим партнерам и в целом учениям, на этот раз наше подразделение участвовать в них не будет. Но я лично поеду в Польшу, где вместе с командованием учений буду наблюдать за ними», — заявил Капанадзе.

На случившееся откликнулся и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который подчеркнул, что участие грузинского подразделения в учениях «ANAKONDA-16» было крайне важным.

«Президент считает, что это важнейшие учения не только с военной, но и с политической точки зрения. Как известно, учения проходили в Варшаве, где должен пройти и саммит НАТО. По мнению президента, именно с учетом этого фактора было крайне важно участие грузинского подразделения в этих учениях», — заявила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

По ее же информации, президент обязательно рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании Совета безопасности и потребует детальных разъяснений от министра обороны и командования Генштаба.