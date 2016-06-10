Минск, 10 июня, 2016, 19:06 — ИА Регнум.

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Председатель правительства Белоруссии Андрей Кобяков будет курировать реализуемый СЗАО «БЕЛДЖИ» проект по созданию производства по сборке легковых автомобилей китайской марки Geely. Об этом говорится в постановлении Совмина Белоруссиии №443 от 9 июня, которым за членами Совмина закреплена персональная ответственность за реализацию важнейших инвестпроектов.

В частности, зампреды Совмина Владимир Семашко — строительство атомной электростанции, Анатолий Калинин — проект по комплексному развитию Оршанского авиаремонтного завода, Михаил Русый — создание вертикально-интегрированного комплекса по промышленному производству продукции из мяса индейки в Гродненской области, Наталья Кочанова — модернизацию реакторного блока и узла очистки регенерированного бензина цеха №3 по производству сульфонатных присадок на СООО «ЛЛК-Нафтан».

Первый зампред Совмина Василий Матюшевский будет шефствовать над проектом по выпуску фармацевтической продукции ИПТУП «Реб-Фарма».

Персональная ответственность закреплена и за другими чиновниками — областных и городских исполкомов, руководителями госкомитетов и госконцернов. В числе важнейших определены 55 инвестиционных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, проект по сборке в Белоруссии легковых автомобилей китайской марки Geely предполагает строительство нового завода, ориентированного на экспорт в Россию. По итогам 2015 года страна сократилаимпорт легковых автомобилей на $693,9 млн, что связано со снижением покупательской способности белорусов во время кризиса. За I квартал 2016 года Белоруссия экспортировала 1,357 тыс легковых автомобилей (почти все — Geely), что значительно меньше показателя такого же периода 2015 года (2,475 тыс).