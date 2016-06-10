Калуга, 10 июня, 2016, 19:00 — ИА Регнум.



rsn.kaluga.ru Карантинный вредитель леса – черный сосновый усач (MonochamusgalloprovincialisOliv.)

Вредитель леса — черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.) обнаружен в ходе контрольного карантинного фитосанитарного обследования на участках лесного фонда в границах Медынского и Людиновского районов Калужской области,

Как сообщили 10 июня корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном управлении Россельхознадзора, черный сосновый усач является одним из опасных технических вредителей хвойной древесины, включенным в список карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории Российской Федерации.

Этот вредитель повреждает сосну, реже ель, пихту, лиственницу. Нападает чаще на свежесрубленные, поваленные или ослабленные, реже — на практически здоровые стоящие деревья. Часто заселяет лесоматериалы. При питании под корой личинки черного соснового усача прокладывают извилистые ходы, длина хода под корой может достигать 17 см при ширине 3 см, в древесине — обычно 15−20 см. Наличие таких ходов значительно снижает сортность древесины.

Вред, наносимый усачом, усугубляется тем, что жуки являются переносчиками спор грибка Ceratocystis spp., который вызывает заболевание под названием синева древесины. Кроме того, черный сосновый усач является потенциальным переносчиком опасного возбудителя нематодной болезни растений — сосновой стволовой нематоды, имеющей карантинное значение для Российской Федерации. Гибель дерева, зараженного нематодой, происходит в течение 1−2 лет.