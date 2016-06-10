Минск, 10 июня, 2016, 18:59 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик — копия

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Белоруссии за январь-апрель 2016 года к январю-апрелю 2015 года сократился на 14,2% до $17,5857 млрд, в том числе экспорт товаров и услуг — на 16,1% до $8,7079 млрд и импорт на 12,2% до $8,8778 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли составило $169,9 млрд. Об этом говорится в опубликованном 10 июня отчёте Нацбанка Белоруссии.

Внешнеторговый оборот товаров за январь-апрель 2016 года составил 83,9% уровня такого же периода 2015 года или $14,4582 млрд в денежном выражении. Экспорт товаров (в ценах ФОБ) составил $6,7957 (81,4%), импорт составил $7,6625 млрд (86,2%). Сальдо сформировалось отрицательным: — $0,8668 млрд (в прошлом году он также был отрицательным — $543,8 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг за четыре месяца достиг 96,1% прошлогоднего показателя или $3,1275 млрд в денежном выражении. Экспорт услуг составил $1,9122 млрд (94,3% уровня января-апреля 2015 года), импорт составил $1,2153 млрд (99,2%). Сальдо внешней торговли услугами для постсоветской республики сложилось положительным, хотя и меньшим, чем в прошлом году: $0,6969 млрд (86,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в Белоруссии по сравнению с декабрем 2015 года выросла на 7%, а за январь-май 2016 года к январю-маю 2015 года — на 12,4%. Официальный прогноз на 2016 год предполагает рост экспорта товаров и услуг — не менее чем на 3,5% к уровню 2015 года. Президент страны Александр Лукашенко готовится огласить на очередном «Всебелорусском народном собрании» очередной амбициозный план на пятилетку, а также указать на причины, по которым предыдущий пятилетний план был досрочно провален.