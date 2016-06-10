Луганск, 10 июня, 2016, 18:57 — ИА Регнум.



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Украина перебросила в зону АТО бойцов из батальона имени Джохара Дудаева, турецких и польских наемников. Об этом 10 июня на брифинге заявил спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ИА REGNUM.

«Нашей разведкой установлено, что в районе населенных пунктов Станица Луганская, Старобельск, Попасная подразделения исламских наемников из батальона имени Джохара Дудаева несут службу совместно с подразделениями «Азова». В районе населенного пункта Болотенное расположено подразделение турецких наемников террористической организации «Серые волки». В Новоайдарском районе отмечено прибытие подразделения частной военной компании из Польши. Перемещение наемники осуществляют на четырех автомобилях повышенной проходимости Toyota Tundra, на бортах которых нанесены отличительные знаки — волчья лапа с надписью «Шакалы». На форме у наемников шевроны, состоящие из красно-белых полос», — рассказал Марочко.

Он сообщил, что за прошедшие сутки подразделения ВСУ семь раз обстреляли позиции Народной милиции. «Вчера украинские солдаты из 59-й отдельной мотопехотной бригады, 28-й и 54-й отдельных механизированных бригад по приказу своих командиров семь раз подвергли обстрелу наши позиции в районе населенных пунктов Калиново, Логвиново, а также пешеходный переход на Станицу Луганскую», — сообщил Марочко.

При этом украинские силовики вели обстрелы из АГС, СПГ и стрелкового вооружения различного калибра. По его словам, представители ВСУ заявили о желании занять позиции в буферной зоне непосредственно на разрушенном мосту в районе Станицы Луганской. «Группа военнослужащих украинской армии в полной экипировке и с оружием выдвинулась к мосту и заняла позиции возле взорванного моста на той стороне. Представился один из них командиром батальона «Правого сектора» (запрещен в России) «Херсон», хотя на них знаков различия не было никаких. Они объявили, что это «серая» зона. Сказали, чтоб мы не стреляли, чтобы они смогли занять там позиции. Так же подошел командир взвода, представился 28-й мотострелковой бригадой. Он сказал, что у него приказ командования (ВСУ) строить в данном районе блокпост прямо на взорванном мосту», — добавил Марочко.

В то же время он проинформировал, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заверили представителей Народной милиции в том, что «никаких блокпостов на мосту строиться не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня президент Украины Петр Порошенко подписал указ №248/2016, которым разрешил иностранцам официально служить по контракту в рядах ВСУ. Отмечается, что принятие указа позволит иностранцам и лицам без гражданства, которые ранее не проходили военную службу в Вооруженных Силах Украины (которые в настоящее время находятся в воинских частях), добросовестно выполнить в добровольном порядке свой долг по защите независимости и территориальной целостности Украины.