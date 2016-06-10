Калуга, 10 июня, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Жительница одного из населенных пунктов Жуковского района Калужской области не исполняла родительские обязанности. Женщина материально не содержала своего двухлетнего ребенка и не занималась его воспитанием.

razvodoff.ru Мать оставила ребенка одного в не отапливаемой квартире

Как сообщил 10 июня корреспонденту ИА REGNUM, старший помощник прокурора Жуковского района Клужской области Андрей Нюнько, зимой мать оставила ребенка, которому на тот момент едва исполнилось два года, одного в не отапливаемой квартире.

В течение двух лет женщина четырежды была привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей. Она страдает синдромом зависимости от алкоголя и ведет асоциальный образ жизни.

В целях защиты прав ребенка прокуратура направила в Жуковский районный суд исковое заявление о лишении жительницы района родительских прав и взыскании с нее алиментов. Суд исковое требование удовлетворил.

Ранее женщина уже была лишена родительских прав в отношении еще четверых детей.