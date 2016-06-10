Москва, 10 июня, 2016, 18:52 — ИА Регнум. С территории Турции в Сирийскую Арабскую Республики перешли более 200 боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сегодня, 10 июня, сообщила журналистам на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

«Зафиксирован переход в Сирию из Турции в районе населенного пункта Бейсун более 200 вооруженных боевиков, которые присоединились к отрядам «Джабхат ан-Нусры» в провинции Идлиб», — сказала Захарова.

Одновременно с этим инцидентом было зафиксировано интенсивное движение автомобильных колонн с вооруженной охраной, которые перевозят оружие и боеприпасы на севере провинции Алеппо и Идлиб со стороны турецкой границы.

Захарова подчеркнула, что все это выглядит, как очередной удар в спину сирийской армии.

Напомним, накануне сообщалось, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ готовит освобождение города Алеппо. Предстоит серьезное сражение и боевики уже готовятся к нему.