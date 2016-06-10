Тбилиси, 10 июня, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Парламент Грузии на заседании 10 июня вынес на голосование три кандидатуры, представленные президентом на должность судьи Верховного суда Грузии, но ни один кандидат не получил достаточного для занятия поста числа голосов.

Судейская мантия

Президент Георгий Маргвелашвили оценил этот факт как отсутствие у депутатов политической воли для внесения своего вклада в улучшение судебной системы. Об этом журналистам сообщила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

«Президент заявляет, что у законодательного органа не оказалось достаточной политической воли, чтобы внести свой вклад в улучшение и оздоровление судебной системы. Сегодня еще раз парламент не смог стать союзником президента в вопросе усиления системы. Президент считает, что поддержка этих судей еще больше усилила бы Верховный суд, а в конечном итоге страна получила бы более справедливую судебную систему», — пояснила пресс-спикер.

По ее информации, президент побеседовал со всеми представленными им кандидатами и отметил, что после беседы его доверие к ним усилилось.

Эка Мишвеладзе также заявила, что президент готов повторно представить на утверждение парламента эти же кандидатуры.

На вакантную в Верховном суде должность президент Георгий Маргвелашвили представил кандидатуры Анны Долидзе, Наны Тодуа и Тамар Лалиашвили.