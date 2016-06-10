Люксембург, 10 июня, 2016, 18:52 — ИА Регнум. После терактов в Париже и Брюсселе министры внутренних дел Евросоюза инициировали ужесточение закона о торговле, приобретении и хранении оружия, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Сегодня (10 июня) в Люксембурге большинство глав МВД стран-членов ЕС поддержало ограничение обязательной регистрации оружия и их составных частей и торговли через интернет, а также запрещение полуавтоматических ружей в зависимости от размера магазина.

После достигнутого компромисса Совет ЕС (в нем заседают профильные министры-прим.) начнет переговоры в Европарламентом, который может внести в законопроект дополнительные коррективы. После этого двум органам Евросоюза предстоит одобрить окончательный текст закона.

Министр юстиции председательствующих в ЕС Нидерландов Ард ван дер Стер называет реформу «важным шагом вперед». Он отметил, что не все страны поддерживали ее.

Так, Чехия и Польша выступали против нового регламента, т.к. он усложняет процесс регистрации, а граждане не смогут больше приобретать определенные типы оружия. Традиционный сторонник интеграции Люксембург, наоборот, считает закон недостаточно жестким.

«Мотор» европейской интеграции — Еврокомиссия считает, что Совету ЕС следовало бы быть более «амбициозным, прежде всего, в отношении полуавтоматических ружей». Согласно достигнутому министрами консенсусу, полуавтоматические ружья будут запрещены для частных лиц только тогда, когда их магазины превышают допустимое количество патронов.

В зависимости от размера магазина одно и то же оружие может быть легальным или нелегальным.