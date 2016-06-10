Одесса, Украина, 10 июня, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Украинские радикалы атаковали здание генерального консульства Российской Федерации в Одессе. Об этом сегодня, 10 июня, сообщил журналистам генеральный консул России в Одессе Валерий Катункин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беспорядки

Он сообщил, что украинские радикалы и экстремисты, в частности, боевики «Правого сектора» и корпуса «Азов» (обе организации запрещены в России) заблокировали вход в здание генерального консульства РФ и сорвали прием по случаю Дня России.

Боевики не пускали людей в здание, которые пришли на прием. «Людей, которые пытаются попасть на прием, заставляют кричать, что они виноваты перед Украиной, встать на колени», — сообщил Катункин.

Дипломат подчеркнул, что представители украинской полиции фактически бездействуют, а солдаты Нацгвардии «еле-еле справляется с тем, чтобы люди не подходили близко к входу», так как боевики хотят сорвать камеры видеонаблюдения.

Также радикалы забрасывают здание яйцами.

Катункин отметил, что генконсульство РФ заранее направило ноту в представительство МИД Украины с просьбой обеспечить меры безопасности в этот день и беспрепятственный пропуск на территорию диппредставительства. Однако украинские власти никак не отреагировали на это.