Тбилиси, 10 июня, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Тбилисский апелляционный суд на заседании 10 июня оставил в силе решение Тбилисского городского суда по иску бывшего владельца телекомпании «Рустави-2» Кибара Халваши, принятое 3 ноября прошлого года.

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В соответствии с этим решением Кибар Халваши становится владельцем 60%, а принадлежащая ему компания «Панорама» получает 40% долей этой телекомпании.

Решение суда вызвало протест как у сотрудников и руководства самой телекомпании, так и у представителей так называемой оппозиции и гражданского сектора, которые расценили действия и решение суда как попытку давления на свободное СМИ и подчинения телекомпании влиянию властей.

Адвокаты «Рустави-2» заявили, что на этом не остановятся и обязательно обжалуют решение апелляционного суда в вышестоящей инстанции.

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Откликнулся на процесс вокруг «Рустави-2» и президент Грузии Георгий Маргвелашвили, с позицией которого журналистов ознакомила его пресс-спикер Эка Мишвеладзе.

«По мнению президента Грузии, наличие независимых от правительства СМИ является важнейшим фактором здоровой избирательной среды и демократического развития страны. Следует отметить аналогичное отношение к этой теме и со стороны наших западных партнеров. Вы знаете, что во время визита президента в Страсбург и Брюссель на всех встречах тема «Рустави-2» была предметом высокого интереса. Президент считает, что-то, что происходит вокруг «Рустави-2», обостряет вопросы как внутри страны, так и за ее пределами. По мнению президента, смена владельцев «Рустави-2» до выборов нанесет урон как избирательной среде, так и оценке процесса выборов», — заявила Мишвеладзе.

По ее словам, для президента крайне важна охрана частной собственности, но процесс вокруг телекомпании «Рустави-2» с самого начала был политизирован, а политические заявления представителей правительства еще больше усиливали подозрения.

От имени президента пресс-спикер призвала всех с максимальной осторожностью относиться к тематике, связанной со СМИ.