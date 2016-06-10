Минск, 10 июня, 2016, 18:44 — ИА Регнум.



shabby-money.ru Инфляция

Индекс потребительских цен в Белоруссии на товары и услуги в мае по сравнению с апрелем вырос на 0,5%, с декабрем 2015 года — на 7%, а рост данного индекса за январь-май 2016 года к январю-маю 2015 года составил 12,4%, сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

«Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2016 г. по сравнению с апрелем 2016 г. составил 100,8%, с декабрем 2015 г. — 105,7%», — сказано в официальном сообщении.

По данным Белстата за январь-май 2016 года к январю-маю 2015 года продовольственные товары подорожали на 10,5%, не продовольственные товары — на 10,7%, а услуги — на 20,3%. По сравнению с декабрём 2015 года индекс потребительских цен по данным группам товаров и услуг вырос, соответственно, на 5,2%, 5,4% и 14,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия традиционно входит в пул евразийских лидеров по темпам инфляции. Согласно официальному прогнозу на 2016 год, утверждённому Александром Лукашенко, рост инфляции в Белоруссии не должен превысить 12%.

по данным Нацбанка Белоруссии, внешнеторговый оборот товаров и услуг за январь-апрель 2016 г. к январю-апрелю 2015 года рухнул на 14,2%, в том числе экспорт товаров и услуг — на 16,1%. За этот же период ВВП упал на 3%. На внутреннем рынке спрос смещается в «эконом-класс».