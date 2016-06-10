Москва, 10 июня, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) выступило сегодня, 10 июня, с комментариями относительно результатов проверки бюджетной отчетности и исполнения федерального бюджета за 2015 год в агентстве и подведомственных ему учреждениях — ФКУ «Севзапуправтодор» и ФКУ Упрдор «Волга», осуществленной Счетной палатой РФ. Напомним, контрольный орган сообщил о намерении направить представления Федеральному дорожному агентству, обращение — в Генеральную прокуратуру РФ, информационное письмо — в Федеральную антимонопольную службу, а также заключение в палаты Федерального Собрания по итогам проверки. Основными претензиями СП стали наличие и объемы незавершенного строительства, динамика снижения дебиторской задолженности.

rosavtodor.ru/ Реконструкции трассы

В пресс-службе Росавтодора отметили, что по сравнению с 2014 годом в минувшем сезоне ведомству удалось в 3 раза снизить объем дебиторской задолженности — с 38,2 млрд рублей до 9,1 млрд рублей (при анализе сопоставимых проектов по подпрограмме «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 гг). В целях снижения дебиторской задолженности учреждения-заказчики сокращают авансирование по вновь начинаемым государственным контрактам и увеличивают объем работ, подлежащих зачету, по переходящим госконтрактам.

В агентстве также подчеркнули, что Росавтодором ежегодно обеспечивается выполнение показателей ввода объектов строительства и реконструкции в эксплуатацию, по итогам регистрации которых объемы незавершенного производства уменьшаются на соответствующий размер произведенных капитальных вложений за весь истекший период. По итогам 2015 года было построено 369 километров новых федеральных трасс, из которых 95 километров (более 25%) введены досрочно. Это на 40% превышает среднегодовое строительство дорог в 2010—2012 годах.

Вместе с тем, Росавтодор подтверждает существующую проблему затяжной процедуры регистрации объектов, фактически уже введенных в эксплуатацию до конца 2015 года. Из-за этого готовые объекты продолжают формально попадать под категорию «незавершенное строительство», отметили в агентстве. «Таким образом, — пояснили в пресс-служюе, — речь идет о завершении юридических процедур, а не фактическом строительстве участков дорог и искусственных сооружений. Дополнительные затраты федерального бюджета для этого не требуются». В этой связи Росавтодор на постоянной основе осуществляет мониторинг госрегистрации введенных объектов, сформирован план мероприятий по обеспечению ускорения процедур регистрации объектов в целях снижения объема незавершенного производства. Плановые работы по регистрации подобных объектов будут занесены в специальный сетевой график. За его нарушение и дальнейшую нерасторопность при оформлении документов будет ужесточена личная ответственность руководителей подведомственных учреждений Росавтодора.

Из общего объема незавершенного строительства, числящегося на балансе учреждений, уже фактически введены в эксплуатацию и находятся в процессе регистрации 80 объектов, пояснили в агентстве. После завершения регистрации объем незавершенного строительства сократится на 37%.

Кроме того, Росавтодор пообещал усилить ответственность должностных лиц за несвоевременную регистрацию земельных участков (на конец 2015 года подведомственными федеральными казенными учреждениями Росавтодора не оформлены права собственности Российской Федерации только на 4% от общей площади участков и права постоянного (бессрочного) пользования на 3% от общей площади участков).

Еще одним пунктом рассмотрения на коллегии стал вопрос методологии применения предусмотренных действующим законодательством методик для определения и обоснования в конкретных случаях начальной (максимальной) цены контрактов. Росавтодором принята в работу информация, озвученная специалистами Счетной палаты, отметили в пресс-службе. На ее основе будет проведен дополнительный анализ правоприменительной практики определения начальной (максимальной) цены контракта, используемой заказчиками.

Также участники коллегии отметили позднее перечисление субсидий субъектам Российской Федерации. Основной причиной этого является несвоевременное представление субъектами Российской Федерации проектно-сметной документации и, как следствие, позднее подписание соглашений. Кроме того, в IV квартале года традиционно осуществляется сдача-приемка значительного объема выполненных работ, в связи с чем увеличивается потребность в ресурсах. При этом принимаемые Росавтодором меры при взаимодействии в данном направлении с субъектами Российской Федерации в значительной степени изменили ситуацию. В частности, если за 8 месяцев 2014 года субъектам Российской Федерации перечислены 10% от предусмотренных на год средств, то за аналогичный период 2015 года — 66,8%. Но при этом на IV квартал все еще остаются значительные объемы.

Кроме того, экспертами Счетной палаты отмечена низкая доля закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, центральным аппаратом Росавтодора. «Такая ситуация, — заявили в агентстве, — обусловлена тем, что большую часть совокупного годового объема закупок в центральном аппарате ведомства составляют заказы на выполнение научно-исследовательских работ, которые связаны со сложными разработками (такими как методика измерения объемной теплоемкости в процессе уплотнения асфальтобетонного слоя, проведение комплексного исследования развития придорожного сервиса на автомобильных дорогах). Также она связана с работами по развитию информационных систем, которые представляют собой сложный технологический процесс, связанный с разработкой масштабного программного обеспечения и настройкой систем хранения данных и серверов высокого уровня, что не позволило осуществить указанные закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом размещение закупок на основную часть бюджетных средств, предусмотренных на развитие дорожного хозяйства страны, осуществляется подведомственными учреждениями Росавтодора (расходы на строительство, ремонт и содержание дорог). С учетом данных учреждений Росавтодором в 2015 году закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций осуществлялись в объеме, установленном законодательством».

Особое внимание было также уделено недостаточной, по мнению аудиторов Счетной палаты, работе Росавтодора по проведению внутреннего контроля в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193. «Следует отметить, — отметили в агентстве, — что, исходя из требований законодательства, каждые 2 года сотрудники Росавтодора с привлечением экспертов подведомственных учреждений охватывают проверками все подведомственные федеральные учреждения и субъекты Российской Федерации. Кроме того, Росавтодором подписано соглашение с Росфиннадзором о сотрудничестве и координации деятельности, в соответствии с которым проводятся совместные проверки учреждений и субъектов Российской Федерации и обмен информацией о выявленных нарушениях бюджетного законодательства. Руководителем Росавтодора утвержден приказ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля в Росавтодоре и подведомственных ему учреждениях».