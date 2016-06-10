Магас, 10 июня, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Шесть участников незаконного вооруженного формирования задержаны в Ингушетии сотрудниками регионального управления ФСБ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Присяга

«В результате проведения комплексной спецоперации в Сунженском районе республики задержаны шесть участников НВФ, присягнувшего на верность международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России», — приводит ТАСС информацию пресс-службы ведомства.

У задержанных были обнаружены гранаты, автомат Калашникова и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления взрывных устройств. Кроме того, в ходе обыска была найдена брошюра с инструкцией по производству СВУ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 июня, в Ингушетии был задержан житель Сунженского района, подозреваемый в активном участии в деятельности законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». У 22-летнего Зелимхана Амриева при задержании обнаружена самодельная граната «хаттабка». Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем».