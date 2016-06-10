Вологда, 10 июня, 2016, 18:25 — ИА Регнум. В общей сложности на подготовку к учебному году планируют потратить 538 миллионов рублей. 94 миллиона из этой суммы — средства федерального бюджета, 184,3 миллиона — деньги из областной казны и 260,1 млн рублей — средства местных бюджетов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Часть денег (105 миллионов рублей) пойдет на закупку 268 тыс. экземпляров учебников. 4,6 миллиона потратят на материально-техническое оснащение информационно-библиотечных центров. Это позволит обеспечить доступ к электронным книгам и создать современную инфраструктуру чтения в семи школах, которые выступят опорными точками для остальных школ области.

Кроме того, на 36 миллионов рублей в школах планируют приобрести учебно-лабораторное оборудование. На доступную среду в колледжах, детсадах и школах Вологды, Череповца и Великого Устюга выделили 18,2 миллиона рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте образования.

«В новом учебном году улучшатся условия для занятий физической культурой и спортом для 3723 детей. На ремонт 20 спортивных залов в сельской местности, оборудование трех спортивных площадок и перепрофилирование помещения под спортивный зал направят около 27 миллионов рублей», — рассказала начальник департамента образования области Елена Рябова.

В наступающем учебном году в Вологде, Вологодском, Бабушкинском и Вытегорском районах откроется 620 мест в детских садах. В Кирилловском районе откроется новая школа на 140 мест, на ее строительство направят 85,5 млн рублей.

Часть денег пойдет на ремонты: 2,8 миллиона рублей направили на капитальный ремонт помещений начальных классов в Харовской средней школе, а еще порядка 800 тысяч рублей потратят на ремонт крыши общежития в вологодском колледже сервиса.